Predstava "Sakati Bili sa Inišmana" četvrta premijera BNP-a Zenica

Sutrašnja premijera predstave "Sakati Bili sa Inišmana", prema tekstu irskog pisca Martina McDonagha i u režiji i adaptaciji Predraga Štrbca, bit će četvrta ovogodišnja premijera u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica (BNP).

Predstava se igra na Velikoj sceni BNP-a, a kako je na dašnjoj pres-konferenciji istakao direktor BNP-a Miroljub Mijatović, riječ je o “predstavi koja ima dušu”. Glavni glumac Nusmir Muharemović, koji glumi lik sakatog Bilija, podvukao je da je mnogo velikih riječi i velikih rečenica napisanih u tekstu.

Jedna je da “čovjek treba da pokušava, čak i onda kada su mu šanse 1:1.000.000. On i dalje treba da pokušava, jer "čemu život ako uopšte ne pokuša”, dok je druga “da je istina uvijek manje teška, od straha kakva bi ona mogla da bude”.

- Nekako, mi smo skloni da osuđujemo, da smatramo manje vrijednim ljude koji imaju bilo kakav hendikep. A mi smo svjesni da smo vrlo često i mi, svako od nas, hendikepirani u određenom segmentu života. Mislim da je najgore onima koji su upravo hendikepirani na tom, nekom emotivnom, empatičnom nivou - kazao je Muharemović.

Smatra i da se nalazimo u jednom stanju, vremenu, društvu…koje je postalo prilično letargično; društvo koje ne misli na pojedinca, posebno ne misli na marginalizirane skupine.

- Mislim da moramo mnogo, mnogo više računa da vodimo o tim ljudima - poručio je Muharemović.

Redatelj Predrag Štrbac, koji nakon 12 godina ponovo surađuje s ansamblom BNP-a, istako je kako je autor djela Sakati Billy sa Inišmana, iako naš savremenik, veliki pisac koji “zna ljudsku psihologiju, zna ljudsku prirodu i zna način kako da to na svoj način ispriča”.

- On velike teme upakuje, nekako, uvijek u neku vrstu komedije. To naravno nije komedija u smislu 2000. i ne znam čega, ali uvijek ima tu neku “klackalicu”, gdje nije sve strašno, mračno…a to su i dalje vrlo ozbiljne teme. A život nije ni samo mračan, ni samo svijetao - kazao je Štrbac, koji je istakao kako se u toku rada sa zeničkim glumcima osjećao “kao kod kuće”.

Nova članica ansambla BNP-a, 23-godišnja Tamara Miličević-Stilić, koja nakon završene Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli, od 23. oktobra ove godine odrađuje jednogodišnji pripravnički staž u zeničkom pozorištu, u predstavi će imati dvije uloge.

-Izuzetna je čast igrati u ovom projektu, sa ovim rediteljem i sa ovim glumačkim ansamblom, jer to su, zaista, velika imena i ljudi koje pratim od kako sam bila dijete. Imala sam malu tremu, nekako sumnju u sebe da li ću ja to moći, ali ovo su ljudi koji su me tako predivno prihvatili, na čemu sam im jako zahvalna - kaže Miličević-Stilić, koja ističe da joj je ovo tek peta predstava u karijeri glumice.

U predstavi, osim Muharemovića (Billy) i Miličević-Stilić (Eni i Helen), glume i Sabina Kulenović (Ajlin), Anđela Ilić (Kejt), Mugdim Avdagić (Džoni), Zlatan Školjić (Bartli), Faketa Salihbegović- Avdagić (mama), Adis Mehanović (doktor), Siniša Vidović (Babibobi) i Amra Brka (Donal).