Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 06.04.2020

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Na krajnjem sjevernu i sjeveroistoku Bosne povremeno jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura od -1 do 6, na jugu od 4 do 10, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 22 °C.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 17 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)