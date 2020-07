Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 07.07.2020

Danas se u Bosni očekuje umjereno pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne ponegdje u Bosni se očekuje i kiša ili kratkotrajni pljusak. Poslije podne razvedravanje u Krajini i Posavini, a do kraja dana i u ostatku Bosne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena na momente i pojačana bura, koja će tokom dana i oslabiti. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu od 19 do 24, a najviša dnevna od 15 do 22, na jugu od 22 do 27 stupnjeva.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i sa slabom kišom. Tokom dana, uglavnom bez padavina. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva.