Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 15.10.2020

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša u Hercegovini, na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne i u večenjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina u većini područja. Intenzivnjie padavine u Hercegovini.

Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, uglavnom, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu od 13 do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu i sjeveroistoku do 21 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 16°C.

