Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 29.04.2020

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutranjim satima, u Hercegovini i u jugozapadnim područjima Bosne veći dio dana kiša ili lokalni pljuskovi. U ostatku Bosne, lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom se očekuju tokom poslije podneva. U večernjim satima, u većini područja bez padavina.

Vjetar umjeren do pojačan južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 16, a najviša dnevna od 18 do 24 stupnja.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva.



(Federalni hidrometeorološki zavod)