Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 25.12.2020 (Petak)., oblačno vrijeme sa kišom. Poslije podne na planinama se očekuje snijeg. U nizinama centralne, istočne i zapadne Bosne,najprije kiša, koja će postupno prelazit u snijeg ili susnježicu. U večernjim satima očekuje se i formiranje sniježnog pokrivača. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 12 stupnjeva. Poslije podne i krajem dana, postupan pad temperature zraka.

PROGNOZA VREMENA ZA 26.12.2020 (Subota)., pretežno oblačno vrijeme u Bosni sa susnježicom i snijegom, a u Hercegovini sa kišom. Tokom dana, padavine će oslabiti, a mjestimično i prestati. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu do 6, a najviša dnevna od 0 do 6, na jugu do 8 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 27.12.2020 (Nedjelja)., pretežno oblačno vrijeme. U centralnim i istočnim područjima sa susnježicom i snijegom uglavnom u jutarnjim satima i prije podne. Jutarnja temperatura od -4 do 1, na jugu do 4, a najviša dnevna od -1 do 4, na jugu do 6 stupnjeva.

