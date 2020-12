Prognoza vremena za naredne dane

U utorak 29.12.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. U večernjim satima kiša se očekuje i u centralnoj i istočnoj Bosni. Na planinama sa snijegom. Vjetar umjeren sa jakim udarima južni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 7 do 14 °C.

U srijedu 30.12.2020., pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu naše zemlje. Na planinama sa snijegom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 7 do 11, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 °C.

U četvrtak 31.12.2020., pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša u Hercegovini i ponegdje u Bosni. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 5 do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 °C.

(fhmzbih)