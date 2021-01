Prognoza vremena za naredne dane

U srijedu, 20.01.2021., pretežno oblačno se prognozira na području Hercegovine, zapada i jugozapada Bosne gdje lokalno može pasti malo kiše. U većem dijelu Bosne mala do umjerena oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 0°C, na krajnjem jugu i lokalno u Krajini do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C.

U četvrtak, 21.01.2021., pretežno oblačno vrijeme se prognozira na području Hercegovine, zapada u jugozapada Bosne gdje lokalno može pasti malo kiše. U većem dijelu Bosne umjerena oblačnost. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C.



(fhmzbih)