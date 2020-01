Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 4.01.2020 (Subota)., malo do umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Poslij podne, povećanjem oblačnosti i pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima, u Bosni se očekuju i padavine. U nizinama kiša i susnježica, a na planinama i snijeg. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 1 do 5, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 5.01.2020 (Nedjelja)., u Bosni pretežno oblačno, sa kišom ili susnježicom u nizinama, a na planinama sa snijegom. U Hercegovini i na krajnjem sjeveru umjereno oblačno i uglavnom bez padavina. Jutarnja temperatura od -4 do 3, na jugu od 1 do 5, a najviša dnevna od -1 do 5, na jugu od 5 do 9 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 6.01.2020 (Ponedjeljak)., u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost provijevanja slabog snijega u jutarnjim satima. U ostalim djelovima sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu do 3, a najviša dnevna od 0 do 6, na jugu do 9 stupnjeva.