Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 6.02.2020 (Četvrtak)., u većem dijelu zemlje pretežno sunčano. Tokom dana, uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle i niskih oblaka. Jutarnja temperatura od -9 do -3, na planinama do -13, na jugu od -1 do 5, a najviša dnevna od -1 do 5, na jugu od 4 do 10 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 7.02.2020 (Petak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne, ujutro i prije podne, je moguć slab snijeg ili slaba kiša. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu od -1 do 5, a najviša dnevna od 1 do 7, na jugu od 6 do 11 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 8.02.2020 (Subota)., pretežno sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niskih oblaka. Jutarnja temperatura od -7 do 0, na jugu od -1 do 4, a najviša dnevna od 0 do 6, na jugu od 5 do 11 stupnjeva.

(Federalni hidrometeorološki zavod)