Prognoza vremena za naredne dane

U petak 14.02.2020., pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Poslije podne u višim područjima (iznad 1000 m) centralne i istočne Bosne je moguća susnježica i snijeg. U drugom dijelu dana postepen prestanak padavine i djelimično razvedravanje u Krajini, Posavini i na zapadu Bosne, a tokom večeri i u ostaku zemlje. Vjetar prije podne umjeren do pojačan južni i jugozapadni, a poslije podne slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu i sjeverozapadu od 5 do 11, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 10 do 15 °C.

U subotu 15.02.2020., u centralnim i istočnim područjima Bosne prije podne pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslije podne. U ostatku naše zemlje pretežno sunčano. U jutarnjim satima na istoku Bosne povremeno može biti slabog snijega ili susnježice. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 2 do 7, a dnevna od 5 do 11, na jugu od 10 do 15 °C.

U nedjelju 16.02.2020., pretežno sunčano. U centralnim i istočnim područjima Bosne može biti magle. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 2 do 7, a dnevna od 9 do 15 °C.

U ponedjeljak 17.02.2020., pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu od 4 do 8, a dnevna od 9 do 15 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)