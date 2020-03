Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 25.03.2020 (Srijeda)., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Uglavnom će padati slab snijeg ili susnježica, na jugu zemlje sredinom dana slaba kiša. Vjetar većinom slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Povremeno jaki udari vjetra se očekuju na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i -1, na jugu do 3, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 4, na jugu od 6 do 10 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 26.03.2020 (Četvrtak)., u našoj zemlji oblačno vrijeme. Većinom će padati snijeg ili susnežica, koji bi rastom temperature zraka u nizinama prelazio u kišu. U Hercegovini slaba kiša. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Povremeno jaki udari vjetra su mogući na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6, na jugu i sjeveru od 7 do 11 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 27.03.2020 (Petak)., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6, na jugu i sjeveroistoku od 8 do 12 stupnjeva.

(Federalni hidrometeorološki zavod)