Prognoza vremena za naredne dane

U nedjelju, 12.04.2020., u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne vjetar istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7°C, na jugu zemlje od 8 do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C.

U ponedjeljak, 13.04.2020., u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. Više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu zemlje od 9 do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)