Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 6.05.2020 (Srijeda)., jutro i veći dio prijepodneva pretežno oblačno sa slabom kišom u Bosni. Na planinama može biti susnježice ili slabog snijega. U ostatku dana bez padavina i postupno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 13, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu od 16 do 20 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 7.05.2020 (Četvrtak)., pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima, u centralnim i istočnim područjima Bosne može biti magle i niskih oblaka. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 9, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu i sjeveru do 22 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 8.05.2020 (Petak)., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu i sjeveru do 24 stupnja.

(Federalni hidrometeorološki zavod)