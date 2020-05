Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 14.05.2020 (Četvrtak)., umjereno oblačno vrijeme. U jutranjim satima i prije podne, ponegdje na jugu može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 26 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 15.05.2020 (Petak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 16.05.2020 (Subota)., pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu do 26 stupnjeva.

(Federalni hidrometeorološki zavod)