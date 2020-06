Prognoza vremena za naredne dane

U petak 05.06.2020., oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Obilnije padavine se očekuju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, gdje se iste kreću i intervalu od 50 do 80, lokalno oko/iznad 100 l/m2. U ostatku zemlje očekivana količina padavina, uglavnom, od 2 do 10, lokalno do 15 l/m2. Vjetar umjeren do jak, sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Poslije podne vjetra u postepenom slabljenju. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu i sjeveru do 22, a dnevna od 18 do 24 °C.

U subotu 06.06.2020., umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 21 do 27 °C.

U nedjelju 07.06.2020., umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana u Bosni si mogući rijetki lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 21 do 28 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)