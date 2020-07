Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 14.07.2020 (Utorak)., umjereno oblačno vrijeme i nešto sunčanije u Hercegovini. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 stupanjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 15.07.2020 (Srijeda)., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, ponegdje u centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima moguća je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 16.07.2020 (Četvrtak)., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U višim djelovima Herceogivne moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stupnjeva.