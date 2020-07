Zabrana kretanja vozilima iznad 3,5 tona na putevima prema Srebrenici

Povodom obilježavanja 25.godišnjice genocida nad građanima Srebrenice, danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na području Federacije BiH.

Također, za tu kategoriju vozila zabrana će biti na snazi danas i sutra i na putnim pravcima: Drinjača-Konjević Polje-Milići, Vlasenica-Luke, Konjević Polje-Bratunac, Drinjača-Bratunac-Srebrenica-Zeleni Jadar.

Danas će od 12 do 22 sata na snazi biti zabrana kretanja vozilima iznad 3,5 tone ukupne mase na putu Luke-Vlasenica-Konjević Polje-Bratunac.

Sutra, na dan ukopa, saobraćaj teretnih vozila iznad 3,5 tone ukupne mase bit će na zabranjen na svim putevima koji iz pravca Sarajeva, Kladnja, Tuzle i Zvornika vode prema Srebrenici.

Učesnici memorijalne trke i super maratona „Ne zaboravimo“ danas nastavljaju svoj put iz Sarajeva prema Potočarima, gdje se očekuju u poslijepodnevnim satima. Mole se svi vozači da u trenutku prolaska učesnika maratona budu maksimalno oprezni i da voze sporije.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelima: Ormanica (Srebrenik-Orašje), Vinac (Jajce-Donji Vakuf) i Jasen (Prozor-Jablanica). U funkciji su alternativni pravci.

Zbog radova na mostu u mjestu Reljevo na magistralnom putu Jošanica-Stup saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Na magistralnom putu Ljubinje-Trebinje (u mjestu Tulje), svakim danom (osim nedjelje) obustavlja se saobraćaj u vremenu od 08 do 14 sati. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put Stolac-Berkovići-Bileća-Trebinje.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Bjelajce) zbog sanacionih radova svaki dan, osim nedjelje, saobraćaj je obustavljen u vremenu od 08 do 16 sati.

Radovi na sanaciji mostova u toku su i na magistralnim putevima Srebrenik-Šićki Brod (preko Tinje, u mjestu Drenik) i Olovo-Semizovac (dva mosta preko Ljubine), kao i na ulazu u Jajce, te na petlji Blatuša, kod Zenice, a na tim lokacijama saobraća se usporeno.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se nesmetano (dvosmjerno). Od 21 sati do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prijelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta. Na graničnim prijelazima Hum i Metaljka nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je granični prijelaz Deleuša od ranije zatvoren zbog radova, saopćeno je iz BIHAMK-a.