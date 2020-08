Prognoza vremena za naredne dane

U subotu 15.08.2020., u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini prije podne sunčano uz postepeno naoblačenje poslije podne, što može usloviti pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 °C.

U nedjelju 16.08.2020., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno vedro. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bone je povremeno moguća slab kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 °C.

U ponedjeljak 17.08.2020., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 30 do 36 °C.



