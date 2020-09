Prognoza vremena za naredne dane

U srijedu 02.09.2020., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 °C.

U četvrtak 03.09.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu poslijepodneva ponegdje na jugozapadu Bosne i istoku Hercegovine je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 °C.

U petak 04.09.2020., pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama centralne i istočne Bosne je moguća magla. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 °C.

(fhmzbih)