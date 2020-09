Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 22.09.2020 (Utorak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnoti i sunčanije očekuje se u sjevernim i sjeveroistočnim djelovima. Tokom dana sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 23.09.2020 (Srijeda)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U južnim i jugozapadnim područjima i sa slabom kišom, a poslije podne i sa lokalnim pljuskovima. Krajem dana i tokom večeri postupno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 24.09.2020 (Četvrtak)., malo do umjereno oblačno. Nešto više oblaka očekuje se u južnim i istočnim područjima. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 stupnjeva.

(fhmzbih)