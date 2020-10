Prognoza vremena za naredne dane

U petak 16.10.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini i na zapadu Bosne. Poslije podne lokalnih pljuskova može biti još u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 7 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 12 do 17, na jugu do 20 °C.

U subotu 17.10.2020., u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast naoblake. Poslije podne i u večernjim satima ponegdje u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne može biti slabe kiše. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 °C.

U nedjelju 18.10.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Razvedravanje u večernjim satima. Tokom dana povremena i slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na jugoistoku Bosne. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 9 do 14, na jugu do 19 °C.

(fhmzbih)