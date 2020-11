Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 19.11.2020 (Četvrtak)., u Hercegovini i na zapadu Bosne sunčano. U ostalim područjima će preovladavati magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 9, a dnevna od 8 do 12, na jugu od 13 do 18 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 20.11.2020 (Petak)., u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prije podne sunčano, uz postepeno naoblačenje. Krajem dana i u večernjim satima kiša se očekuje u Posavini i Krajini. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 9, a dnevna od 5 do 10, na jugu do 14 stupnjeva.

(fhmzbih)