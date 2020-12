Prognoza vremena za naredne dane

U srijedu, 02.12.2020., u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. Sniježne padavine se prognoziraju uglavnom na području Krajine i moguće su na dijelu centralne i jugozapadne Bosne. U Hercegovini kiša. Padavine se ne očekuju na istoku i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -7 i -2°C, na jugu zemlje od 2 do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 4°C, na jugu zemlje od 8 do 12°C.

U četvrtak, 03.12.2020., u Bosni i Hercegovini oblačno. Prognozira se većinom kiša. Sniježne padavine su moguće na području Krajine. Glavnina padavina na području Krajine, jugozapada Bosne i u Hercegovini. Na planinama može padati snijeg. Umjereno jako jugo, povremeno sa jakim udarima, na području Hercegovine i jugozapada Bosne. U većem dijelu Bosne slab vjetar istočnog i jugoistočnog smjera. Temperatura zraka tokom cijelog dana na području Krajine između -2 i 1°C. Najniža jutarnja temperatura zraka u ostalim područjima većinom između -2 i 4°C, a na jugu zemlje od 6 do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C.

(fhmzbih)