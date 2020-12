Prognoza vremena za naredne dane

U srijedu 16.12.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 13 °C.

U četvrtak 17.12.2020., u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove dugotrajna magla i niska naoblaka. U ostatku naše zemlje sunčano. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 6 do 11, na jugu do 13 °C.

U petak 18.12.2020., u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove dugotrajna magla i niska naoblaka. U ostatku naše zemlje jutro oblačno uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 5 do 10, na jugu do 13 °C.



