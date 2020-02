Ugaženi snijeg na kolovozima u višim predjelima Bosne

Ugaženog snijega na kolovozu ovoga jutra ima na putevima u višim predjelima centralne, jugozapadne i istočne Bosne, pa se vozači na tim dionicama pozivaju na maksimalno opreznu vožnju.

Izdvajaju se putni pravci: Srednje-Olovo-Kladanj, Sarajevo-Konjic, Mokro-Podromanija, Trnovo-Foča, Bugojno-Kupres-Livno, Bugojno-Novi Travnik, Livno-Glamoč-Mrkonjić Grad i Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje.

Na magistralnom putu Mokro-Podromanija trenutno je obustavljen saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Vozačima se skreće pažnja na učestale odrone zemlje ili kamenja. Posjedovanje zimske opreme zakonski je obavezno.

Na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka zbog sanacionih radova od 07.00 do 16.00 sati dolazi do povremenih polusatnih obustava (uz 15-minutno propuštanje vozila). Iza 16.00 sati na toj dionici saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Tokom dana, zbog aktuelnih radova, sporije se saobraća i na magistralnim putevima: Jablanica-Mostar (Potoci), Sarajevo-Trnovo (Krupac) i Ključ-Bosanski Petrovac (Lanište).

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05.00 do 21.00 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog zimskih uvjeta za vožnju u Hrvatskoj na GP Izačić ne mogu saobraćati teretna vozila preko 7,5 tona. Na ostalim graničnim prelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta.

Zbog radova na izgradnji novog graničnog prijelaza, od danas (27.02.) obustavit će se saobraćaj na graničnom prijelazu Deleuša-Vraćenovići i preusmjeriti na druge granične prijelaze, saopćeno je iz BIHAMK-a.