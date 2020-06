Ulazak u Crnu Goru iz BiH moguć samo uz obavezni PCR test

Ulazak u Crnu Goru iz BiH moguć je samo uz obavezni PCR test akreditovane laboratorije iz BiH star maksimalno 48 sati. Za vrijeme važenja ove mjere, ulazak u Crnu Goru nije moguć preko graničnih prijelaza Hum i Metaljka. Granični prijelaz Deleuša-Vraćenovići, od ranije je zatvoren zbog radova.

Na ostalim graničnim prijelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja.

Jutarnja magla mjestimično smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a posebno izdvajamo pojedine dionice uz rijeku Spreču.

Na magistralnom putu Ljubinje-Trebinje (u mjestu Tulje), svaki dan osim nedjelje, od 08 do 14 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put Stolac-Berkovići-Bileća-Trebinje.

Saobraćaj je obustavljen zbog radova u tunelima Ormanica na magistralnom putu Srebrenik-Orašje i Vinac na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf.

Zbog radova na sanaciji mosta u mjestu Reljevo na magistralnom putu Jošanica-Stup saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Radovi na sanaciji mostova u toku su i na magistralnim putevima Srebrenik-Šićki Brod (preko Tinje, u mjestu Drenik) i Olovo-Semizovac (preko Ljubine), kao i na ulazu u Jajce, a na tim lokacijama saobraća se usporeno, jednom trakom.

U toku su radovi na sanaciji mosta na petlji Blatuša kod Zenice, zbog čega je za saobraćaj zatvorena traka za izlaz iz naselja Blatuša (Zenica) prema Sarajevu.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se dvosmjerno. Od 21 sati do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Usporeno, jednom trakom, zbog sanacionih radova saobraća se i na magistralnim putevima Livno-Kamensko i Doboj-Šešlije (Rudanka-Johovac), saopćeno je iz BIHAMK-a.