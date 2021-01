'Vinske priče BiH' Ž.Garmaza u najužem izboru za najbolju svjetsku knjigu o vinu

Knjiga "Vinske priče Bosna i Hercegovina" Željka Garmaza, portreti i životne priče 36 vinara s područja BiH, ušla je u Gourmandov najuži izbor za najbolju svjetsku knjigu o europskim vinima.

Za ovo prestižno priznanje, Oscara u svijetu publicistike posvećene gastronomiji i vinima, uz Garmazove "Vinske priče Bosna i Hercegovina" konkuriraju i knjiga "Ruster/Ausbruch DAC" Rudolfa Lantschbauera iz Austrije, "Tokaj Guide" Ripka Gergelya iz Mađarske i "The New Wines of Mount Etna" Benjamina Northa Spencera iz Sjedinjenih Američkih Država, priopćio je izdavač.

Autor dizajna naslovnice je sarajevski ilustrator sa zagrebačkom adresom Vedran Klemens, fotografije je napravio Irfan Redžović, a predgovor napisao književnik Željko Ivanković.

Za nominaciju u nekoj od Gourmandovih kategorija publicistike koja se bavi gastronomijom, vinima, vinskim turizmom, kavama, čajevima, konjacima konkuriralo je ukupno 1288 knjiga iz 175 zemalja i regija, gotovo 20 posto više nego prethodne godine. S obzirom na posebne okolnosti uvjetovane pandemijom, organizatori su primijetili povećani broj objavljenih kuharica te su u tom kontekstu osigurali i posebnu kategoriju: "Kuharicama protiv pandemije covida 19".

Željko Garmaz počeo je seriju knjiga o vinu 2013. godine, kada je objavio 145 portreta vinara iz cijele regije u knjizi "Vinske priče". Uslijedile su "Vinske priče Dalmacija" (2017.), "Vinske priče Slavonija i Hrvatsko Podunavlje" (2018.), "Vinske priče Istra i Kvarner" (2019.), a 2020. godine je objavio i "Veliku životnu priču najvećeg hrvatskog vinara Ivana Enjingija".

Sa suprugom Majom Sajler Garmaz 2011. godine objavio je knjigu "Naš čo'ek u Africi", o hrvatskom misionaru fra Ivici Periću, koja je poslužila kao svojevrsni crowd funding izgradnje srednje tehničke škole u selu Kivumu u Ruandi. S istom namjerom pomaganja misije u Ruandi objavio je 2016. godine zbirku putopisa iz Afrike "U Africi nije sve crno", kao i "Fra Vjeko Ćurić – svetac našeg doba" (2018.), prenosi Hina.