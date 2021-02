Zenica će u julu biti velika pozorišna scena

Studio Teatar je u saradnji sa organizacijom LOOP iz Grčke, a u okviru projekta "Putevi heroja“ (The Ways of the Heroes) raspisao javni poziv za učesnike u scenskoj/teatarskoj radionici pod nazivom "Voljeni neprijatelj“ koja će biti održana od 6. do 13. jula ove godine.

Rezultat ove radionice bit će niz performanasa koji će se izvoditi na nekoliko lokacija u gradu, a kojima će ujedno biti otvoren ovogodišnji internacionalni teatarski festival Ljetne večeri Studio Teatra u Zenici.

Radionicu će voditi tim međunarodnih umjetnika predvođenih koreografima i redateljima iz Grčke odnosno Belgije. Dvadeset odabranih učesnika iz različitih zemalja i umjetničkih disciplina umjetnički će istraživati ​​više lokacija Zenice tokom osam dana, saopćeno je iz Studio Teatra Zenica.

Na poziv se mogu prijaviti glumice, glumci, plesači, performeri iz cijele Evrope, ali i studentice i studenti Akademija scenskih/dramskih umjetnosti. Učesnici moraju biti stariji od osamnaest godina i poznavati engleski jezik. Rok za prijavu je 20. april. Više informacija kao i način na koji će se prijaviti, učesnici mogu pronaći na web stranici www.studioteatar.com

Radionica je razvijena u saradnji sa međunarodnim partnerima u okviru projekta Putevi heroja, koji podržava Kreativna Evropa. Crpeći inspiraciju iz Ibsenovog remek-djela "Neprijatelj naroda", radionica će se baviti socijalnim i ekološkim problemima koji su danas relevantni kao i prije 140 godina.

Kako poručuju iz Studio Teatra, u julu će Zenica biti centar teatarske umjetnosti, sve to uz osmodnevni workshop za glumice, glumce, plesače, performere iz cijele Evrope, a nakon toga još pet dana odnosno noći festivala Ljetne večeri Studio Teatra 2021.