Najpopularnije turističke atrakcije u 2019. godini

Prema podacima o rezervacijama putnika na TripAdvisoru, Colosseum u Rimu je već drugu godinu zaredom proglašen za najpopularniju svjetsku atrakciju. Na drugom mjestu je muzej Louvre u Parizu, a Vatikan je također neizostavan na listi najposjećenijih mjesta.

Dok su europske atrakcije dominirale u prvih deset, dvije nove američke destinacije uvrstile su se na ovogodišnju listu pored Kipa slobode: Francuska četvrt u New Orleansu i Willis Tower u Chichagu našle su se pod brojem sedam i devet.

Evo najpopularnijih atrakcija na TripAdvisoru na svijetu za 2019. godinu i prijedloga za vaše sljedeće putovanje:

1. Colosseum, Rim

Ova bivša gladijatorska arena obavezna je atrakcija ako ste na putovanju u Rimu. Preporučuje se da rezervišete kartu preko interneta kako ne bi ste čekali u redovima koji su tokom čitave godine jako dugi.

U 2019. turistima je posebno bila privlačna podzemna tura.

2. Louvre muzej, Pariz

Louvre se smatra najvećim svjetskim umjetničkim muzejem s nenadmašnom zbirkom predmeta koji stoljećima pokrivaju čitav spektar umjetnosti. Da bi zaobišli gužbe pogledajte Mona Lizu u vrijeme zatvaranja, a ukoliko ste tu sa djecom krenite u potragu za blagom po muzeju.

3.Vatikan, Rim

Posjetite dom pape i ogroman kompleks muzeja koji obuhvataju historiju i dostignuća čovječanstva u posljednjih 2000 godina. Ukoliko želite biti na nedjeljnom misi sa papom, rezervišite svoje mjesto na posebnoj TripAdvisor turi.

4.Kip slobode, New York

Poklon prijateljstva Francuske SAD-u, Kip slobode postao je univerzalni simbol slobode i demokratije. Posjetite ovaj spomenik u sklopu obilaska s manjom grupom koja ima raniji pristup i putnike vodi na Kip i ostrvo Ellis. Ili se divite njegovoj ljepoti iz vode jednosatnim krstarenjem čamcem koji pruža divan pogled na grad.

5. Eiffelov toranj, Pariz

Putnici širom svijeta odlaze u Pariz kako bi vlastitim očima vidjeli kultni Eiffelov toranj. Doživite čaroliju „Grada svjetla“ uz noćni obilazak Eiffelovog tornja odakle ćete vidjeti panoramu blistavog Pariza.

6. Sagrada Familia, Barcelona

Ova nedovršena rimokatolička bazilika možda je Gaudijevo najbolje djelo. Gradnja ove bazilike započela je 1882. godine, a iako ona još nije dovršena, ovo je mjesto koje nijedan putnik u Barceloni neće zaobići.

7. Francuska četvrt, New Orleans

Kao srce i kulturno središte New Orleansa, francuska četvrt je nezaobilazna tačka zbog svoje bogate povijesti i živahnog noćnog života. Posjetite tradicionalni Café du Monde ili zavirite u drugačiju stranu New Orleansa na burlesque predstavi.

8. Kuća Anne Frank, Amsterdam

Snažno i emotivno iskustvo za ljude iz cijelog svijeta, kuću Anne Frank obavezno je posjetiti ukoliko ste u Amsterdamu.

9.Willis Tower, Chicago

Nijedno putovanje u Chicago nije kompletno bez obilaska vrha najviše zgrade u Zapadnoj hemisferi. Večerajte u restoranu na 103. spratu i isprobajte ukusne Chichago-style pizze. Da biste maksimalno iskoristili svoje putovanje u vjetrovitom gradu, isprobajte Go Chicago Explorer Pass koji omogućava pristup 3-5 aktivnosti po vašem izboru, poput Skydecka, Field muzeja, zoološkog vrta Lincoln Park i drugih.

10.Trg Svetog Marka, Venecija

Trg svetog Marka najveći je trg u Veneciji koji je vijekovima poznat kao destinacija za sastanke. To je i jedini trg u Veneciji, svi ostali trgovi u Veneciji se, zbog manje veličine, ne zovu piazza (trg) nego campi (polja). To je najniži dio Venecije te iz tog razloga je prvi dio grada koji poplavi za vrijeme visokih voda (Acqua Alta), međutim to nije spriječilo turiste da nastave dolaziti na ovu lokaciju.