Tara smaragdno plava granica između Bosne i Crne Gore

Momci šta će te piti, upita nas naš ljubazni domaćin Branislav Vučurović Vučko na ulazu u rafting kamp u mjestu Brštenovica u susjednoj Crnoj Gori i nastavi:

Imam dobrih rakija, loze, kruške, šljive i dobrog vina, ponudi nas Vučko, inače penzioner koji je nekad radio u Elektroprivredi Crne Gore. Sada kako nam reče voli provodit vrijeme u prirodi, a kamp u Brštenovici na rijeci Tari je kao stvoren za to. Kanjon rijeke Tare dubok je 1330 metara i drugi je po veličini u svijetu iza čuvenog Grand Canyona u Arizoni koji je dubok 1600 metara. Kanjon Tare jednim svojim dijelom, tačnije nekih tridesetak kilometara, pravi prirodnu granicu između BiH i Crne Gore.

Ipak, sam dolazak do Brštenovice je bio priča za sebe. Prelazak državne granice na graničnom prelazu Šćepan polje je podjsećao na komične scene iz antologijskog filma Ko to tamo peva. Radnici koji popravljaju stari drveni most koji djeli dvije države naoružani sjekirama i motorkama mijenjaju istruhle daske ne obraćajući pažnju na nas kao da nas i nema, a mi na pola ne baš sigurnog mosta stojimo i čekamo da se neko smiluje i pusti nas da prođemo

Nastavljamo dalje ka našem odredištu s početka teksta, a kako nam rekoše, Brštanovica je jedno od najatraktivnijih polazišta sa kojeg se organizuje vrhunsko avanturističko splavarenje koje ljubiteljima ekstremnih sportova i onima koji posjeduju višak adrenalina predstavlja pravo zadovoljstvo. Pravimo kratke zaustavne pauze na makadamskom putu da bi uživali u pogledu na rijeku Taru i okomite strme litice koje je usjekla praveći drugi po veličini kanjon na svijetu. U Brstanovićima nas dočekuje naš dotada neznani domaćin Vučko i upozorava da se vozilom ne spuštamo dalje jer ćemo se zaglaviti, pa će nas on morati čupati kao i mnoge koji precjene mogućnosti svojih ljubimaca na četiri točka. Pošto smo malo okasnili, teren ne poznajemo, a nismo se nikome ni najavili, Vučko nam sam ponudi pomoć da nas pobliže upozna sa ljepotama rijeke Tare i njenog veličanstvenog kanjona. Svojim terenskim vozilom Lada -Niva nas prebacuje do najdalje destinacije do koje se može doći terencem. Dalje nas vodi pješačkom stazom koja ide uz samu rijeku do oštećenog visećeg mosta koji nije u funkciji, ali se za nevolju može preko njega. Ono što vidimo nas fascinira iako je to samo jedan mali dio ljepote koji ovaj kanjon skriva od naših pogleda sve dok ne stignete u njegove dubine. Tara je tih dana bila mutna zbog obilnih kiša koje su padale nedavno. Inače njena boja je smaragdno zelena tako da se možete ogledati u njoj, tvrdi Vučko.

Cijelim svojim tokom u Taru se ulivaju velike količine vode sa brojnih izvora, njih šezdesetpet, te stvara vodopade i kaskade nestvarne ljepote. Većim dijelom Tara je toliko čista da se slobodno može koristiti za piće. Uz stazu kojom se krećemo nailazimo na mjesto gdje se uz okomite litice obučavaju alpinisti i gorske službe iz naše susjedne države. Ovaj dio kanjona Tare ima najveći visinski pad, a tu se nalazi i najviše brzaka. Tačnije dvadest jedan od ukupno pedeset. Najatraktivniji su oni u Pećinama zatim brzaci Ćelije i Vjenkovački brzaci. Kanjon sam po sebi osim divljenja izaziva i neko strahopoštovanje. U svojoj mladosti, kako nam priča naš nesuđeni vodić Vučko, dosta svog slobodnog vremena je provodio sa društvom u kanjonu Tare i spuštao se njenim brzacima bezbroj puta gumenim čamcima koje su veli u tipičnom crnogorskom maniru skrivali poslije jer im je bilo mrsko vraćati ga ili drvenim splavovima.

Kada je pak riječ o fauni, u kanjonu Tare nema čega nema.

- Eto baš tu gdje ti stojiš prije dvadesetak dana smo vidjeli poskoka i ko kaže da ne može skočiti - priča nam Vučko pa nastavlja da je sa tog kamena skočio pokušavajući pobjeći kada je jedan moj prijatelj umalo stao na njega. Nije stigao daleko konstatuje na kraju Vučko. Vraćamo se istim putem na mjesto gdje smo ostavili Nivu, a naš domaćin je sve uporniji da ostanemo na konaku kod njega. Kako reče ima se gdje noćiti, nešto za prezalogajiit, a i popiti. Dolazimo do našeg vozila a Vučko nas još jednom za svaki slučaj poziva da ostanemo. Neki drugi put obavezno. Što se mora nije teško, a mi moramo nazad.

Suza Evrope

Rijeka Tara poznatija i kao Suze Evrope najduža je rijeka u Crnoj Gori, a duga je 144 kilometra. Nastaje na obroncima planine Prokletije ispod Komova od rijeka Opasnice i Veruše, otapanjem snjegova i sezonskih kiša. U Šćepan polju u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom se sastaje sa rijekom Pivom i čini rijeku Drinu. Rijeka Tara je usjekla kanjon dug 78 kilometara, a dubok 1330 metara. Kanjon Tare je jedna od 25 najznačajnih svjetskih prirodnih znamenitosti i kao izuzetan ekološki rezervat pod zaštitom je UNESCO-a je od 1997. godine.

Ime je navodno dobila po nekoj Ilirskoj kraljici, dok dugi tvrde da je ime dobila po ilirskom plemenu Autarijati koje je živjelo u njenom slivu. Prema nekim izvorima, Tara je staroindijska riječ koja znači Silovito jaka snaga.