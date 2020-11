Fondacije ALIPH podržala projekt obnove Zemaljskog muzeja BiH

Fondacija ALIPH sa sjedištem u Švicarskoj odobrila je i usvojila za finansiranje Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine dvogodišnji projekt “Reconstruction of Joinery and Selected Storage Rooms of the National Museum of Bosnia and Herzegovina” u vrijednosti od 599.511 USD.

Fondacija ALIPH – International alliance for the protection of heritage in conflict areas (VIDEO), prepoznala je važnost i vrijednost zbirki Zemaljskom muzeja, kao i njihovu referentnost unutar svjetske muzejske i naučne zajednice te je u konkurenciji više stotina aplikacija iz cijelog svijeta izabrala za finsansiranje.

Iz Zemaljskog muzeja su zahvalili partnerima i poslovnim prijateljima iz Muzeja Louvre (Pariz, Francuska) za savjetodavnu pomoć koju su im pružali proteklih mjeseci, kao i kancelariji UNESCO-a u Sarajevu i Ambasadi Francuske u Sarajevu, bez čije logističke podrške saradnja ZMBiH s Muzejom Louvre ne bi bila tako uspješna i plodonosna, saopćeno je iz Zemaljskog muzeja.

Realizacijom ovog projekta bit će izvršena potpuna sanacija tri najveća i najvažnija depoa Zemaljskog muzeja BiH, u kojim je trenutno smješteno oko 650.000 arheoloških, etnoloških i entomoloških eksponata i uzoraka, privedena kraju stalna postavka „Bosna i Hercegovina u prahistorijsko doba“ te dovršena sanacija (restauracija i zamjena) stolarije tokom posljednjeg rata najteže oštećenog, južnog paviljona ZMBiH, u kojem je smješteno Odjeljenje prirodnih nauka ZMBiH.

Izrada projektne dokumentacije za pojedine faze ovog projekta izvršena je uz nadzor i u saradnji sa stručnjacima federalnog Zavoda za zaštitu spomenika i Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Fondacija ALIPH ovim se, kako je saopćeno, pridružuje dugoj listi međunarodnih institucija, partnera i prijatelja ZMBiH, uz pomoć kojih su proteklih nekoliko godina izvršene ozbiljne intervencije na infrastrukturi Zemaljskog muzeja BiH kako bi mu zajednički vratili stari sjaj.

U saopćenju se navodi da prema procjeni stručnjaka federalnog Zavoda za zaštitu spomenika, u čiju nadležnost kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine spada i Zemaljski muzej BiH, za njegovu punu sanaciju, rekonstrukciju i restauraciju potrebno je oko 7,5 miliona KM.

Zahvaljujući inostranim donatorima i partnerima, predvođenim Ambasadom SAD-a u Sarajevu, u proteklim godinama je u infrastrukturu ZMBiH uloženo oko 3.500.000,00 KM, što uz približno 650.000 KM koje smo za istu namjenu od 2015. do danas dobili od različitih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine, čini nešto više od 50 posto potreba za obnovu elementarne infrastrukture ove graditeljske cjeline.

-Otužna bosanskohercegovačka realnost primorava nas da ratnu štetu i postratnu nebrigu uglavnom saniramo novcem poreskih obveznika građana Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Švedske, Italije, Švicarske, Irske, te drugih zemalja, pa se nadamo da će državne, federalne, kantonalne i gradske vlasti naše drage Bosne i Hercegovine, uskoro, i u prikladnijoj mjeri prepoznati važnost onoga što se nalazi u geografskom centru njenog glavnog grada - navodi se u saopćenju Zemaljskog muzeja BiH.

ZEMALJSKI MUZEJ BIH FONDACIJA ALIPH