Komedija 'Hotel Plaza' u petak na online repertoaru NPM-a

Na online repertoaru Narodnog pozorišta Mostar (NPM) u petak, 24. travnja od 20 sati je višestruko nagrađivana komedija "Hotel Plaza", nastala prema tekstu američkog dramatičara Neila Simona, a čiju režiju potpisuje Admir Glamočak, koji igra u ovoj predstavi zajedno s Jasnom Žalicom i članovima ansambla NPM-a.

Predstava je premijerno odigrana 25.ožujka 2016 godine.

Radnja predstave je smještena u "Hotelu Plaza" u New Yorku, a govori o tri ljubavne priče i tri percepcije ljubavi. Predstava o ljubavi, snovima, braku, usamljenosti, otuđenosti, sreći, ostvarenim i neostvarenim željama, a sve to na duhovit i uzbudljiv način. Priča u kojoj se svi možemo prepoznati i koja navodi na razmišljanje. Da li smo ostvarili i postigli sve što smo željeli u svom životu? Jesmo li pronašli srodnu dušu? Da li je to istinska i prava ljubav? Jesmo li sretni?

Glumačku postavu čine: Jasna Žalica, Admir Glamočak, Emir Spahić, Maja Zećo, Amela Kreso, Emir Sejfić, Ajla Hamzić i Saša Oručević. Kostimografiju i scenografiju predstave potpisuje Amra Zlufikarpašić.

Linkovi kojima će se moći pristupiti gledanju predstave "Hotel Plaza" bit će podijeljeni i na Facebook i na Instagram profilu NPM-a, kao i na web stranici www.npm.ba, priopćili su iz mostarskog Narodnog pozorišta.