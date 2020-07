Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 13.07.2020

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Nešto više oblaka očekuje se u centalnim i istočnim djelovima. Po kotlinam i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini umjerena do pojačan bura. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 stupnjeva.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 24 stupnja.