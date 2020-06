Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 22.06.2020

Danas se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima u Bosni. U Hercegovine, uglavnom slabija kiša ili slabi lokalni pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Obolnije padavine se očekuju u centralnoj i sjeveroistočnoj Bosni (od 30 do 60, lokalno do 80 l/m2).

Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu i jugoistoku od 21 do 23 stupnja.

U Sarajevu oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom, pljuskovim i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna temperatura oko 17 stupnjeva.