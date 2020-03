PROGNOZA VREMENA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 25.03.2020

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Bosni, uglavnom će padati slab snijeg ili susnježica, a sredinom dana u sjeveroistočnim i centralnim područjima uglavnom bez padavina. Na jugu zemlje sredinom dana slaba kiša. Vjetar većinom slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Povremeno i pojačan na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i -1, na jugu do 3, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 4, na jugu od 6 do 10 stupnjeva.

U Sarajevu oblačno vrijeme. Prije podne sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura oko -4, a najviša dnevna temperatura oko 3 stupnja.

(Federalni hidrometeorološki zavod)