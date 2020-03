Snijeg sve do kraja sedmice, na zapadu i sjeveru Bosne i do 25 cm

Promjenljive vremenske prilike u Bosni i Hercegovini zadržat će se do četvrtka, 26. marta. U Bosni se prognozira snijeg, a u Hercegovini slaba kiša. Doći će do formiranja snježnog pokrivača, a najviši, do 25 cm, očekuje se na zapadu i sjeveru Bosne.

Stabilizacija vremena izgledna je od petka, 27.marta i zadržat će se do kraja mjeseca. Početkom aprila očekuje se nestabilno vrijeme sa kišom u Bosni i Hercegovini.

Niske temperature u Bosni se očekuju sve do petka, 27.marta kada su minimalne vrijednosti moguće od -6 do -1 stepen, a dnevne od -2 do 3 stepena. Na jugu zemlje jutarnje se prognoziraju od -2 do 3, a dnevne od 2 do 7 stepeni, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Od petka, 27. marta do kraja prognoznog perioda, 7. aprila u Bosni i Hercegovini prognozirane temperature u jutarnjim satima očekuju se od 3 do 7 stepeni, a dnevni maksimumi od 12 do 17 stepeni.