Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 29.1.2021

Danas će u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima očekuje se padavina. U nizinama kiša, a u višim područjima i na planinama snijeg.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 4 do 10 °C.

U Sarajevu jutro sunčano uz postepeno naoblačenje. Poslije podne i u večernjim satima se očekuje kiša. U višim dijelovima grada susnježica ili snijeg. Jutarnja temperatura oko -1, dnevna oko 8 °C.

(fhmzbih)