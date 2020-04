Prognoza vremena za naredne dane

U utorak 07.04.2020., sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu od 4 do 10, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 23 °C.

U srijedu 08.04.2020., sunčano. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu od 4 do 9, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 23 °C.

U četvrtak 09.04.2020., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 16 do 22 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)