Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 20.10.2020 (Utorak)., sunčano vrijeme. U Bosni u jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama magla i niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 11, a najviša dnevna od 13 do 19, na jugu do 22 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 21.10.2020 (Srijeda)., malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U Bosni u jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama magla i niski oblaci. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a najviša dnevna od 13 do 19, na jugu do 21 stupanj.

PROGNOZA VREMENA ZA 22.10.2020 (Četvrtak)., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 stupnja.

(fhmzbih)