Zanimljivi murali i grafiti uljepšali javni prostor Mostara

Unatoč epidemiji i ove godine u Mostaru se, deveti put za redom, okupila ekipa umjetnika, volontera i ostalih entuzijasta na Street Arts Festival te svojim radom doprinijela ljepšem izgledu javnog prostora Grada na Neretvi.

U fokusu Festivala bilo je oslikavanje murala te prilagođen off program za sudionike, volontere, partnere, prijatelje i suradnike.

"Ovakvim dokumentiranjem vremena u kojem živimo, doprinosimo vrijednosti i dobrim osobinama i naših vlastitih i onih zajedničkih života. Kako je naš zajednički prostor osobna i kolektivna odgovornost, ovo jeste jedan vid ljudskog i umjetničkog načina propitivanja te konstruktivnog kritiziranja koje otvara mogućnost korektiva društvene zbilje", poručili su organizatori.

Marina Đapić, jedna od organizatorica Festivala kazala je za Fenu kako je na ovogodišnjem Street Arts Festivalu sudjelovalo 20 umjetnika, većinom lokalnih i iz gradova BiH, te troje iz Srbije.

- Ovo je bila jedna Balkan verzija fokusirana većinom na domaće umjetnike kako bi se pokazala njihova snaga i potencijal, a samim time i da ih se afirmira - kazala je Đapo.

Festival je obuhvatio 30 lokacija u gradu Mostaru gdje se oslikavani murali i grafiti, a nastavila se i urbana revitalizacija Partizanovog igrališta u blizini stare jezgre grada, koje bi trebalo postati jedno od glavnih urbanih i sportskih okupljanja za mlade.

Upitana koje su teme ovogodišnjih murala, Đapo je kazala kako nikada nemaju određenu temu jer poštuju umjetničku slobodu.

- Zanima nas što će sami umjetnici promisliti i kakve će ideje dobiti za Mostar i na osnovu tih njihovih ideja raspoređujemo murale, a nekada se prvo odredi zid pa oni na osnovu samog prostora i lokacije odluče što će raditi - kazala je.

Istaknula je kako ove godine ima dosta murala vezanih za samu arhitekturu prostora, od kojih su neki dekorativni, dok neki šalju određene poruke.

Đapo je kazala kako su jako zadovoljni ovogodišnjim Street Arts Festivalom, posebice što se održavao u uvjetima epidemije.

- Bilo je zaista teško raditi jer je veliki pritisak, ali smo se pobrinuli da sve bude u skladu s preporukama. Smatram da smo imali uspješan Festival koji iza sebe ima zaista kvalitetnu produkciju - zaključila je Đapo.

Festival je službeno počeo 7. rujna, a jedno njegovo poglavlje zatvoreno je sinoć predstavljanjem izložbe grafita umjetnika iz Berlina "Everything will be ok" koja je održana u OKC Abrašević.

Koncept i program Festivala organiziran je u skladu s epidemiološkim mjerama, a podržan je od Fonda otvoreno društvo u BiH, Grada Mostara, NDC Mostar, Vijeća mladih Grada Mostara, a implementiran uz partnersvo Udruženja Fora, OKC Abrašević, LDA Mostar, Urbane kuće IDEAA i Dsrifv Partizan.