Europske rute do kojih je brže doći vozom nego avionom

U jeku novog desetljeća i borbi protiv globalnog zagrijavanja, sve više putnika traži načine kako smanjiti emisiju co2 na svojim avanturama, ali naravno, vrijeme i novac su još uvijek dva glavna faktora u odlučivanju šta izabrati kao najbolji vid transportacije. Novo istraživanje Omie, aplikacije za rezervaciju putničkih prijevoza, otkrilo je 25 europskih ruta koje su autobusom ili vozom zapravo brže od letenja.

'Uobičajena percepcija da je let uvijek najbrži način da se dođe od tačke A do tačke B ne mora biti uvijek istinita nakon što uzmete u obzir dodatno vrijeme potrebno za dolazak do aerodroma, red čekanja pri prijavi i pričekjte da se ukrcate ili preuzmete prtljagu. ', rekao je Bertrand Etienne, regionalni direktor kompanije Omio.

Evo nekoliko putovanja vozom ili autobusom koja su brža od leta.

London za Bruxelles ili Pariz

Usluge kompanije Eurostar preko Francuske, Belgije i šire prometuju već 25 godina, s novim linijama do Amsterdama od 2018. Ne samo što će putnici smanjiti emisije CO2 do 32 kg, već će putovanje biti tri sata brže od vožnje avionom.

Od Pariza do Marseillea

Prelazeći skoro cijelu dužinu Francuske, putovanje od Pariza do obalnog grada Marseilla vozom je gotovo dva sata brže.

Od Madrida do Andaluzije

Ako krenete na jug nakon obilaska glavnog grada Španije, do Sevilje i Malage brže je doći vozom nego do tamo letjeti skoro dva sata.

Od Rima do Napulja, Firence ili Pize

Brzi vozovi iz glavnog grada Italije mogu vam uštediti barem sat vremena ukoliko se odlučite na putovanje vozom.

Voz iz Stuttgarta za Pariz

Na ovoj relaciji brže je uskočiti na voz i od Njemačke do Francuske doći za sat i po, a tokom procesa se uštedi 47 kg CO2.